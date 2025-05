Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich offenbar für einen neuen Waffenruheplan im Gaza-Krieg ausgesprochen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag unter Berufung auf Angaben von Teilnehmern eines Treffens mit Angehörigen israelischer Geiseln. Bei dem Treffen soll Netanjahu erklärt haben, er akzeptiere den Vorschlag des US-Nahost-Gesandten Steve Witkoff für eine Waffenruhe. Eine offizielle Bestätigung von israelischer Seite liegt bislang nicht vor.

Vorschlag sieht mehrwöchige Feuerpause und Geiselfreilassung vor

Laut übereinstimmenden israelischen Medienberichten sieht der Plan eine 60-tägige Feuerpause vor. In dieser Zeit sollen zehn Geiseln in zwei Etappen freigelassen und 18 Leichen von Verschleppten übergeben werden. Im Gegenzug würden 125 Palästinenser mit lebenslangen Haftstrafen sowie 1.111 weitere Häftlinge freikommen. Auch die Leichen von 180 Palästinensern sollen übergeben werden.

Lage in Gaza bleibt dramatisch

Die humanitäre Situation in Gaza ist weiterhin angespannt. Bei einem Ansturm auf ein UN-Lebensmittellager kamen laut Welternährungsprogramm mindestens zwei Menschen ums Leben. Die Stiftung Gaza Humanitarian Foundation, die Israel teils als Hilfspartner etablieren will, wies Berichte über Todesfälle an ihren Verteilzentren zurück.