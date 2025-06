Zwei Züge in Russland entgleist – sieben Tote

Aktualisiert am 01.06.2025 - 10:25 Uhr

Rettungskräfte bei Brjansk: Hier war der erste Zug in der Nacht zum Sonntag entgleist. (Quelle: Interregionale Verkehrsstaatsanwaltschaft Moskau via XinHua/dpa)

In der westrussischen Region Brjansk ist infolge eines Einsturzes einer Straßenbrücke ein Personenzug entgleist. Sieben Menschen seien bei dem Unglück getötet worden, schrieb der Gouverneur des Gebiets, Alexander Bogomas, in der Nacht bei Telegram. Etwa 70 weitere Menschen wurden verletzt, darunter auch drei Kinder. Das Eisenbahnunternehmen berichtete von einem "gesetzwidrigen Eingriff in den Transportverkehr". Der Einsturzort befindet sich gut 80 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.