Frau muss in Russland wegen Ohrringen in Haft

In Russland muss eine Frau in Haft, weil sie aus Sicht des Kremls die falschen Ohrringe getragen hat. Auch eine Künstlerin soll wegen eines Posts im Internet vor Gericht.

Inmitten zunehmender Repressionen gegen queere Menschen in Russland muss eine junge Frau fünf Tage lang in Haft. Der Grund? Sie trug wohl Ohrringe in Regenbogenfarben. Ein Gericht in der Stadt Nischni Nowgorod östlich von Moskau stufte das als "extremistische Symbolik" ein, teilte die Hilfsorganisation "Egida" unter Berufung auf einen Anwalt der Frau mit. Auch unabhängige russische Medien berichteten über die Verurteilung.