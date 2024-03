Der deutsche Botschafter in Russland , Alexander Graf Lambsdorff, ist Medienberichten zufolge zu einem Gesprächstermin im Außenministerium in Moskau eingetroffen. Über den Hintergrund allerdings gibt es unterschiedliche Darstellungen.

Am Freitag war in russischen Onlinenetzwerken ein vermutlich abgehörtes Gespräch zwischen mehreren deutschen Offizieren zu Waffenlieferungen an die Ukraine veröffentlicht worden. Dabei wurde über eine mögliche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern gesprochen. Berlin warf Moskau am Sonntag vor, Deutschland mit der Veröffentlichung der Aufnahme destabilisieren zu wollen. Mehr dazu lesen Sie hier.