Am Super Tuesday stimmen Demokraten und Republikaner in 15 US-Bundesstaaten über ihre Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur im November ab.

Ex-Präsident Donald Trump hat schon 12 der 15 Bundesstaaten für sich entschieden, in denen die Republikaner abstimmten. Damit baut er seinen Vorsprung zu Kontrahentin Nikki Haley aus.



Diese Karte zeigt, in welchen Bundesstaaten er gegen seine parteiinternen Rivalen gewinnt:





Trumps Republikaner entschieden über mehr als 850 Delegierte in den 15 US-Bundesstaaten – und damit über mehr als ein Drittel der Delegierten, die letztlich den Präsidentschaftskandidaten der Partei wählen werden.



Auch Bidens Demokraten hielten in den Bundesstaaten Vorwahlen ab. Eine erneute Kandidatur des aktuellen Präsidenten ist so gut wie sicher, da er keine ernsthaften Rivalen innerhalb seiner Partei hat.

Bei der Vorwahl im US-Territorium Amerikanisch-Samoa hat Präsident Joe Biden allerdings überraschend gegen seinen weitgehend unbekannten Bewerber Jason Palmer verloren.





Vor der Wahl hatte Joe Biden ht die Wähler vor den Folgen einer zweiten Präsidentschaft von Donald Trump gewarnt: "Machen wir weiter Fortschritte oder erlauben wir es Donald Trump, uns zurück in das Chaos, die Spaltung und die Dunkelheit zu ziehen, die seine Zeit im Amt bestimmt haben?"