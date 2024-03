Die USA erwägen den Verkauf einer beschlagnahmten russischen Luxusjacht. Ihr Besitzer will das verhindern – und macht den Strafbehörden ein Angebot.

Die USA wollen offenbar die beschlagnahmte Jacht eines russischen Oligarchen verkaufen. Das berichtet der amerikanische Fernsehsender CNN. Demnach seien die Instandhaltungskosten der Luxusjacht "Amadea" so hoch, dass die Bundesanwaltschaft nun einen Richter gebeten habe, das Schiff an einen Käufer übertragen zu dürfen. Ihren Marktwert schätzt der US Marshall Service auf rund 230 Millionen US-Dollar (etwa 210 Millionen Euro).