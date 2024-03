In Italien hat die Polizei drei in L'Aquila, nahe Rom, lebende Palästinenser festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, Anschläge in einem nicht genannten Land geplant zu haben. Die drei Männer hätten laut Polizei eine Terrorzelle gegründet, die in Verbindung zu den al-Aqsa-Märtyrerbrigaden steht.