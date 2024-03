Ex-Trump-Berater tritt Haftstrafe an

Der ehemalige Berater des von Ex-US-Präsident Donald Trump, Peter Navarro, hat eine viermonatige Haftstrafe angetreten. Er war wegen Missachtung des Kongresses verurteilt worden und sitzt nun in einem Gefängnis in Miami im US-Bundesstaat Florida. Er werde "stolz dort hineingehen und seine Zeit absitzen", hatte der 74-Jährige kurz zuvor Journalisten auf einem Parkplatz gesagt. "Jeder, der mich auf den Weg in dieses Gefängnis gebracht hat, ist ein verdammter Demokrat und ein Trump-Hasser."