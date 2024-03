Terroristen eines IS-Ablegers sollen in Moskau einen Anschlag durchgeführt haben. In Russland sollen nun die angeblichen Täter verhört werden. Videos zeigen jedoch brutale Szenen.

Die vier Hauptverdächtigen, die in Moskau den Anschlag auf die Veranstaltungshalle Crocus City Hall verübt haben sollen, sind laut der russischen Staatsagentur Tass auf dem Weg nach Moskau. Dort sollen sie verhört werden. In den kommenden Tagen soll ein Gericht dann einen Antrag auf Haftbefehl stellen. Laut Tass drohe ihnen eine lebenslange Haftstrafe. Indes kursieren in sozialen Medien allerdings Videos der Männer, die sie in desolatem Gesundheitszustand zeigen. Einer von ihnen im Krankenhaus, ein anderer in verschiedenen Videos auf den Knien, auf den Boden gedrückt oder herumgezerrt.