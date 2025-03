Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Gefahr eines großen Krieges ist wieder real geworden. Das ändert alles. Persönliche Gespräche, sogar in die Träume schleichen sich Ängste ein. Aber weiß Deutschland wirklich schon hinreichend, was die Stunde geschlagen hat?

Als ich Chefredakteur von "Cicero" war, hatten wir einen Kollegen mit einer buchstäblich unbezahlbaren Eigenschaft: einem untrüglichen Gespür. Dazu muss man zunächst wissen, dass bei einem Magazin das Cover, also die Kombination aus Titelbild und Zeile, über Wohl und Wehe der Ausgabe entscheidet. Es sind diese paar Zehntelsekunden, in denen die Mischung entweder zündet und zum Kauf am Kiosk animiert – oder eben verpufft. Deshalb legten wir die zwei bis drei Entwürfe dem besagten Kollegen vor und baten ihn um seine Wahl. Welches sollen wir nehmen? Wenn er voller Überzeugung und mit todsicherem Instinkt auf ein bis zwei der Entwürfe deutete, wussten wir genau: Die sind es genau nicht. Den Nachweis hatte die Praxis schmerzhaft erbracht, als wir zu Anfang hin und wieder seine Vorschläge genommen hatten.

So ähnlich geht es mir seit Jahren in regelmäßiger Verlässlichkeit mit den politischen Essays von Jürgen Habermas. Wenn der greise weise Mann sich ins politische Geschehen einmischt, dann weiß ich genau, dass ich in fast allen Fällen beim Gegenteil dessen gut aufgehoben bin, was einer der wenigen verbliebenen Großintellektuellen dieses Landes hier soeben postuliert hatte.

Jetzt wieder so geschehen bei der aufmerksamen Lektüre seines aktuellen Aufsatzes "Für Europa" in der "Süddeutschen Zeitung" vom Wochenende. Dabei bin ich ihm, das sei jetzt bitte ohne jede unterstellte Ironie so für bare Münze genommen, unendlich dankbar dafür, dass er als Leitfigur des Linksliberalismus seinen Anhängern bei allem sympathischen Drang zum Pazifismus klargemacht hat, weshalb Europa sich jetzt schleunigst rüsten muss für die dunkle Zeit, die angebrochen ist.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Christoph Schwennicke ist Politikchef von t-online. Seit fast 30 Jahren begleitet, beobachtet und analysiert er das politische Geschehen in Berlin, zuvor in Bonn. Für die "Süddeutsche Zeitung", den "Spiegel" und das Politmagazin "Cicero", dessen Chefredakteur und Verleger er über viele Jahre war. Bei t-online erscheint jeden Donnerstag seine Kolumne "Einspruch!".

Doch irrt der Mensch, solange er schreibt. Selbst ein Jürgen Habermas. Am Ende seines Aufsatzes nämlich merkt er an, dass in dieser "Aufrüstungswelle" irrtümlicherweise einige Übereifrige einer "postheroischen Jugend" mit der Wehrpflicht wieder den Stahlhelm überstülpen wollten. Dabei befinde man sich doch "inmitten von Staaten, die aus guten Gründen fast alle die Wehrpflicht abgeschafft hätten", aus der Einsicht heraus, "dass diese mörderische Form der Gewaltausübung menschenunwürdig" sei.

Mal abgesehen davon, dass erste Länder wie Schweden sie schon wieder eingeführt haben: Das ist so rührend schlicht und kurz gedacht, dass man meinen könnte, diese Aussage komme vom Loisl oder dem Mariandl, irgendwo von ganz hinten in Vorarlberg und nicht von einem der größten lebenden deutschen Denker. Leider ist es nun mal so, dass wir uns tatsächlich inmitten von Staaten befinden, die diesen Fehler in den Zeiten der großen vermeintlichen Friedensdividende gemacht haben. Aber nun steht all diesen Ländern und uns ein Wladimir Putin in Russland gegenüber, der diese mörderische Form der Gewaltausübung, vulgo: Krieg, furchtbarerweise zum ersten Mittel seiner Politik gemacht hat.

Die Sorgen der Mütter

Das hat eben alles geändert. Alles. Die Gespräche unter Freunden und Bekannten. Ja, sogar die Träume. Unlängst schlief ich einige Nächte in der Höhe, und da träumte ich immer viel. Dieses Mal sah ich im Traum, wie auf einem gegenüberliegenden Hügel eine Salve in eine Ortschaft einschlug, sie ging wie ein Vorhang aus einer Regenwolke über den Ort nieder. Wir flüchteten in eine Art Garage und versuchten von drinnen, das brennende Zeug zu löschen, das durch die Öffnungen der Garage hereinzüngelte. Zudem hatte ich in den vergangenen Tagen zwei intensive Gespräche mit Müttern von Söhnen im wehrfähigen Alter. Sie redeten beide davon, wie sie es nicht ertragen könnten, ihre Söhne im Krieg zu verlieren, und was sie alles in Bewegung setzen würden, damit ihre Söhne im Kriegsfall nicht eingezogen werden.