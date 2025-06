Er ist der größte Rivale von Präsident Recep Tayyip Erdoğan, doch wurde der Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu im Frühjahr festgenommen. Am Donnerstag startet der dritte Prozess gegen den früheren Bürgermeister von Istanbul , dessen Absetzung massenhafte Proteste in der Türkei ausgelöst hatte. Dieses Mal muss sich der Chef der Oppositionspartei CHP wegen "versuchter Einflussnahme auf einen Justizbeamten, Sachverständigen oder Zeugen" verantworten.

"Er aß Köfte in meinem Restaurant"

Von Istanbul in die Welt, diese Losung galt bereits für Erdoğan. Denn auch der Präsident begann in der Metropole seine politische Karriere, war in den Neunzigerjahren Bürgermeister der Stadt. İmamoğlu stammt aus der Schwarzmeerregion Trabzon, mehr als 1.000 Kilometer von Istanbul entfernt, ist verheiratet und Vater dreier Kinder. Als junger Mann kam der heute 53-Jährige an den Bosporus, studierte Betriebswirtschaftslehre, führte ein Köfte-Restaurant und stieg in die Baufirma seiner Familie ein.