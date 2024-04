Videotranskript lesen

Mit mehreren Hundert Raketen und Kampfdrohnen hatte der Iran in der Nacht zu Sonntag Israel angegriffen. Israelischen Angaben zufolge wurden insgesamt rund 300 Geschosse abgefeuert, fast alle jedoch von Israel und seinen Verbündeten abgefangen.

Der Angriff soll lediglich kleinere Schäden verursacht haben – wie hier auf dem Militärflugplatz Nevatim westlich vom Toten Meer. Außerdem soll ein Mädchen verletzt worden sein.

Bei dem Angriff kamen unter anderem ballistische Raketen zum Einsatz.

Ein Video soll die Bergung einer der verwendeten Mittelstreckenraketen vom Typ Emad aus dem Toten Meer zeigen. Die iranische Rakete hat eine Nutzlast von bis zu 750 Kilogramm und kann eine Strecke bis 1.700 Kilometern zurücklegen – und damit auch vom Iran aus Ziele in Israel erreichen.

Ein Foto, das einen Mann neben einem solchen Expemplar zeigen soll, macht die Größenverhältnisse deutlich.

Der Iran hatte Israel in der Vergangenheit immer wieder mit Vergeltungsschlägen gedroht. Der jetzige Angriff war eine Reaktion auf eine Bombardierung des iranischen Botschaftsgeländes in Syrien, für die der Iran Israel verantwortlich macht.