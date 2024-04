"Umfassendste Verstärkung" Großbritannien will Verteidigungsausgaben erhöhen Von afp Aktualisiert am 23.04.2024 - 18:38 Uhr Lesedauer: 1 Min. Britische Soldaten bei einer Übung im deutschen Hohenfels: Die britische Regierung plant den Verteidigungsetat zu erhöhen. (Archivfoto) (Quelle: Spc. Leonard Beckett/Us Army/imago-images-bilder) Kopiert News folgen

Die britische Regierung will ihren Verteidigungshaushalt bis 2030 schrittweise erhöhen. Auch die Ukraine soll weiter gestärkt werden.

Der britische Premierminister Rishi Sunak hat in Warschau eine Erhöhung der britischen Verteidigungsausgaben sowie neue Militärhilfen für die Ukraine angekündigt. Großbritannien werde seine Verteidigungsausgaben bis 2030 angesichts der Bedrohung in der Welt schrittweise auf 2,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöhen, sagte Sunak am Dienstag bei einem Besuch in der polnischen Hauptstadt. Sunak zufolge handelt es sich um die "umfassendste Verstärkung der nationalen Verteidigung seit einer Generation".

Der Premier gab zudem bekannt, dass Großbritannien die Ukraine in ihrem Krieg gegen Russland mit weiteren Militärhilfen in Höhe von 500 Millionen Pfund (knapp 580 Millionen Euro) unterstützen werde. Sunak traf in Warschau den polnischen Regierungschef Donald Tusk sowie Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zu Gesprächen über die Ukraine und die Sicherheitslage in Europa.