Elf Menschen sind im Irak am Galgen gestorben. Die Behörden haben sie wegen angeblichem Terrorismus exekutiert. Menschenrechtsorganisationen sprechen von "vagen Vorwürfen".

Irakische Behörden haben mindestens elf wegen "Terrorismus" verurteilte Personen hingerichtet. Sie hätten der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) angehört und seien in einem Gefängnis in der Stadt Nasirija "unter Aufsicht einer Gruppe aus dem Justizministerium" gehängt worden, verlautete aus Sicherheitskreisen. Das Gesundheitsamt habe die Leichen von elf hingerichteten Personen erhalten, bestätigten Gesundheitskreise vor Ort.