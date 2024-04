Am 1. März reichte Nicaragua vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) eine Klage gegen Deutschland ein. Der Vorwurf: Beihilfe zum Völkermord in Gaza. Der IGH wies die Klage Anfang April zurück. Nun berichtet das Magazin "Politico" unter Berufung auf Geheimdienstmitarbeiter und Diplomaten, der Schritt sei wahrscheinlich auf Geheiß Russlands erfolgt.

Russland könnte sich als Opfer darstellen

Nicaragua hatte Deutschland vorgeworfen, durch den Waffenexport nach Israel zum Komplizen der Tötung von Zivilisten in Gaza gemacht zu haben. Im Januar beschuldigte Südafrika Israel in einem anderen Fall vor dem internationalen Gerichtshof, Völkermord begangen zu haben. Der IGH wies die Klage in einer vorläufigen Entscheidung ab, ermahnte Israel aber, sicherzustellen, in Gaza keinen Völkermord zu begehen.