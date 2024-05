In Georgien im Südkaukasus halten die Massenproteste gegen ein umstrittenes Gesetz an, das die Arbeit zahlreicher Nichtregierungsorganisationen und kritischer Medien erschweren könnte. Im Zentrum der Hauptstadt Tiflis versammelten sich am Abend erneut Tausende Menschen, um ihren Unmut zum Ausdruck zu bringen. In ihren Augen gefährdet die Gesetzesinitiative die EU-Perspektive ihres Landes.