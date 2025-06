Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Wadephul ändert in Saudi-Arabien zwar seine politische Position nicht, aber er setzt in Riad deutlich andere Schwerpunkte. "Ich stehe ja dafür ein, dass wir jetzt deeskalieren und dass wir einen Weg aus einer weiteren militärischen Konfrontation heraus suchen", sagt der CDU-Politiker. "Eine weitere Zuspitzung der Lage hätte unkalkulierbare Folgen. Deswegen möchte ich an alle appellieren: Es ist, wie man oft sagt, noch nicht zu spät."

Chance für eine Deeskalation?

Die Interessen der Bundesregierung sind in diesem Punkt deckungsgleich mit denen von Ländern wie Saudi-Arabien: Deeskalation. Keine atomare Bewaffnung des Iran. Kein Krieg zwischen Israel und dem Iran. Eine Waffenruhe, der Wiederaufbau des Gazastreifens, der in einem politischen Prozess hin zu einer Zweistaatenlösung überführt wird – ohne Beteiligung der Terrororganisation Hamas.

Um diese Ziele zu erreichen, will Wadephul auf die israelische Regierung einwirken. Ob das funktioniert, ist fraglich. Denn bislang hat Netanjahu das genaue Gegenteil umgesetzt. Er eskaliert an allen Fronten, seine Regierung lässt nicht nur den Iran angreifen, sondern benutzt seit Monaten das Aushungern der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza als Waffe gegen die Hamas. Die Wut vieler Staaten in der Region auf Israel ist deswegen groß, das Risiko eines Flächenbrandes ebenfalls.

Doch Wadephul hofft auch, dass Saudi-Arabien und andere Staaten im Nahen Osten nun auf den Iran und die Hamas einwirken. Die Bitte an seine Gesprächspartner in der Region sei es, Gespräche mit dem Iran zu führen, Deutschland tue dies mit Israel, sagte er in der ARD. Es gehe darum, "herauszufinden, wo ein Kompromiss gefunden werden kann, wo eine Gesprächsbasis auf beiden Seiten vorhanden ist".

Um für diesen Prozess weitere Verbündete zu finden, reist der deutsche Außenminister am Samstagabend weiter nach Katar. Die katarische Führung wurde in der Vergangenheit immer wieder kritisiert, weil sie radikale sunnitische Gruppierungen wie die Hamas oder den IS mitfinanziert und bewaffnet haben soll. Doch damit verfügen die Katarer auch über Gesprächskanäle, die wichtig sind, um eine Chance auf ein Ende der Kämpfe in der Region zu haben. "Wir sind hoffnungsfroh, dass wir in den nächsten Tagen zu einer besseren Situation kommen können", sagt Wadephul in der ARD am Samstagabend.