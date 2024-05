Schon seit mehr als einem halben Jahr wütet der Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen. Die humanitäre Lage im palästinischen Gebiet verschlechtert sich stetig; Beobachter weltweit warnen mit zunehmender Eindringlichkeit vor einer 'humanitären Katastrophe'. Derweil hat auch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit Kritik im eigenen Land zu kämpfen. Seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober sind bis heute noch zahlreiche Geiseln in der Hand der Terroristen. Offenbar wird nun auch in der israelischen Armee – der Israel Defence Forces (IDF) – vehemente Kritik an dem Ministerpräsidenten laut.