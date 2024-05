US-Sozialist tritt erneut an Polit-Ikone Bernie Sanders (82) will wieder in den Senat Von afp 06.05.2024 - 20:54 Uhr Lesedauer: 2 Min. Bernie Sanders: Er will weitermachen. (Quelle: IMAGO/Jack Gruber/imago) Kopiert News folgen

Seit Jahrzehnten ist Bernie Sanders eine feste Größe der US-Politik. Die will er bleiben: Sanders wird im November erneut antreten.

Der linksgerichtete US-Politveteran Bernie Sanders kandidiert erneut für den Senat in Washington. Er trete bei der Wahl im November wieder an, teilte der 82-Jährige am Montag in einem Video mit. Sanders ist ein parteiunabhängiger Senator, steht aber den Demokraten von Präsident Joe Biden nahe. In den Jahren 2016 und 2020 hatte er sich vergeblich um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten beworben.

Sanders bezeichnet sich selbst als "demokratischer Sozialist". Mit seinen dezidiert linksgerichteten Positionen in der Gesellschafts- wie Wirtschaftspolitik und seinem Einsatz für den Klimaschutz begeisterte der dynamische Senior während seiner Präsidentschaftskampagnen viele junge Wählerinnen und Wähler.

Wiederwahl so gut wie sicher

Sanders gehört dem Senat seit 2007 an und ist dort Repräsentant des kleinen Bundesstaates Vermont im Nordosten der USA. Zuvor war er 16 Jahre lang Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus.

Seine Wiederwahl in den Senat ist Sanders, der in Vermont nach wie vor starken Rückhalt genießt, so gut wie sicher. Er ist der zweitälteste amtierende US-Senator nach dem 90-jährigen Republikaner Chuck Grassley. Präsident Biden hat Sanders in den meisten innenpolitischen Fragen unterstützt. Allerdings ist er ein unbequemer Mahner geblieben, etwa als scharfer Kritiker der israelischen Kriegsführung im Gazastreifen.