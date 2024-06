Die Teilnehmer des G7-Gipfels im süditalienischen Apulien logieren in einem Fünf-Sterne-Strandhotel in Borgo Egnazia. Davon konnten rund 2.500 zur Sicherung des Gipfels in die Region verlegte Polizisten nur träumen: Sie wurden auf einem verwahrlosten Kreuzfahrtschiff einquartiert, auf dem der Polizeigewerkschaft COISP zufolge "schreckliche sanitäre Bedingungen" herrschten. Inzwischen sei das Schiff beschlagnahmt worden.