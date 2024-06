Eine Ankündigung im strömenden Regen

Wenige Meter entfernt spielt ein Demonstrant den 90er-Dance-Hit "Things Can Only Get Better" in ohrenbetäubender Lautstärke. Ein völlig durchnässter und entnervter Sunak zieht sich nach wenigen Minuten zurück in den Regierungssitz an der Downing Street 10. Der Guardian titelt hämisch: "Things can only get wetter" – Es kann nur nasser werden.