In China wird nach Angaben aus Peking wegen Korruptionsverdachts gegen einen Vize-Propagandachef ermittelt. Wie die Anti-Korruptionsstelle der regierenden Kommunistischen Partei am Freitag mitteilte, wird gegen den stellvertretenden Leiter der Zentralen Propaganda-Abteilung, Zhang Jianchun, wegen "mutmaßlicher schwerer Verstöße gegen Disziplin und Gesetz" ermittelt.

Diese Formulierung ist in China eine typische Umschreibung für Korruption. Zu den konkreten Vorwürfen gegen Zhang machte die nur einzeilige Erklärung keine Angaben. Die Zentrale Propaganda-Abteilung ist ein strenger Geheimhaltung unterliegendes Gremium, das mit der Verbreitung der chinesischen Ideologie sowie der Zensur der streng kontrollierten Medien in China betraut ist.

Xis Kampf gegen Korruption

Der 59-Jährige kommt aus der ostchinesischen Provinz Shandong und machte sich nach Angaben aus einer offiziellen Biografie in der Hauptstadt Peking in der Parteiführung einen Namen. 2016 fing Zhang in der Organisationsabteilung an – einem mächtigen Gremium, das landesweite Parteiernennungen steuert. Er wurde zum stellvertretenden Leiter der Abteilung, bis er schließlich 2020 zum Vize-Propagandachef wurde.