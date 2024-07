Die US-Republikaner haben Donald Trump am Montag offiziell als ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im November nominiert. Zwei Tage nach dem Mordanschlag auf Trump stimmte eine Mehrheit der Delegierten beim Parteitag in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin für den Ex-Präsidenten. Zu seinem Vize-Kandidaten bestimmte Trump den 39-jährigen Senator J.D. Vance aus Ohio.

Vance nimmt ein Bad in der Menge

Kurz vor seiner Nominierung hatte Trump Vance als seinen Vizepräsidenten-Kandidaten präsentiert. Der Ex-Präsident gab die Entscheidung auf seinem Onlinenetzwerk Truth Social bekannt. Beim Parteitag nahm Vance ein Bad in der Menge und wurde bejubelt. Die Delegierten riefen "USA, USA , USA" und feierten den Bestseller-Autor, der mit seiner Ehefrau die Halle betrat. Eine Rede hielt Vance zunächst nicht – damit wird am Mittwoch (deutsche Nacht zu Donnerstag) gerechnet.

Der 39-Jährige gilt als eine der Zukunftshoffnungen der Republikaner. Er leistet derzeit seine erste Amtszeit als Senator aus Ohio ab. 2016 machte ihn seine auch ins Deutsche übersetzte Bestseller-Autobiografie "Hillbilly-Elegie: Die Geschichte meiner Familie und einer Gesellschaft in der Krise" bekannt. Darin schildert er eine von Armut geprägte Kindheit. Vance kämpfte sich nach oben, ging an die Eliteuniversität Yale und wurde schließlich Finanzmanager.

Nach dem Attentat auf Trump am Wochenende machte er sofort US-Präsident Joe Biden für den Angriff verantwortlich. Trump wiederum hatte über Monate Spekulationen freien Lauf gelassen, wen er als Vize an seine Seite holen würde. In der jüngeren US-Geschichte wurde der Name meist kurz vor dem Nominierungsparteitag bekannt gegeben.