Die USA wollen mit Russland über Frieden in der Ukraine verhandeln. Jedoch ohne Europa. Wann wenn nicht jetzt wacht der Kontinent auf, fragt der Sicherheitsexperte Wolfgang Ischinger.

Die Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende hat eines deutlich gemacht: Der künftige sicherheitspolitische Kurs der USA bleibt ungewiss.

Europäische Staats- und Regierungschefs treffen sich am Montag zu einem informellen Gipfeltreffen, um über die Lage in der Ukraine und "die Herausforderungen für die Sicherheit in Europa" zu beraten (hier lesen Sie mehr dazu). Denn unter der Leitung von US-Außenminister Marco Rubio sollen amerikanische und russische Unterhändler in Saudi-Arabien zu Gesprächen zusammenkommen. Auch Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat sich angekündigt, europäische Regierungschefs sind in Riad jedoch nicht eingeladen.

Der britische Regierungschef Keir Starmer hat sich indes am Vorabend eines Krisentreffens europäischer Ukraine-Unterstützer "bereit und willens" gezeigt, nötigenfalls auch Friedenstruppen in das von Russland angegriffene Land zu entsenden. In den kommenden Tagen will er Trump treffen.

Wie steht es um Europas sicherheitspolitische Eigenständigkeit? Welche Signale sendet Washington? Und was ist von den geplanten Verhandlungen zu erwarten? Wolfgang Ischinger, langjähriger Vorsitzender der Sicherheitskonferenz, spricht über die geplanten geopolitischen Weichenstellungen der Trump-Administration:

t-online: Herr Ischinger, Sie gehen davon aus, dass auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine neue Weltordnung angebrochen ist. Wie überrascht sind Sie?

Wolfgang Ischinger: Die Tatsache, dass Donald Trump eine neue Ordnung ausruft, ist eigentlich wenig überraschend. Verblüffend ist allerdings die Geschwindigkeit und die Methode, die er an den Tag legt. Das tut ganz schön weh.

Im Zentrum der nicht mehr regelbasierten Ordnung stehen Autokraten wie Xi Jinping und Wladimir Putin sowie Donald Trump. Kehrt das 19. Jahrhundert im 21. zurück?

Ja, die Welt verändert sich mit atemberaubender Geschwindigkeit, aber nicht rückwärts, sondern nach vorwärts. Dafür sorgen die modernen Technologien, insbesondere die Künstliche Intelligenz, die in eine neue, zum Teil noch gar nicht überschaubare Richtung zielen. Unter diesen Bedingungen rivalisieren heute die Großmächte. Aber ich gebe den Glauben noch nicht auf, dass Demokratien mit den Chancen und Risiken der Künstlichen Intelligenz besser umgehen können als Diktaturen oder Autokratien.

Was sehen Sie jetzt in Amerika – einen unsicheren Bündnispartner auf Zeit?

Der Kitt des transatlantischen Bündnisses ist gegenseitiges Vertrauen. Über viele Jahrzehnte war es manchmal getrübt, stand aber nie infrage. Durch die Ereignisse der jüngsten Zeit ist das Vertrauen leider erheblich gestört. Darüber bin ich zutiefst besorgt. Vertrauen ist die Währung der Diplomatie, deren Aufgabe es ist, Gegensätze zu überbrücken.

Die Großen regeln untereinander, was ihnen wichtig erscheint, und die Kleinen sind Zaungäste: Bereits am Dienstag treffen sich Putins und Trumps Abgesandte in Riad, um über die Beendigung des Krieges zu reden.

Für sich genommen ist das Treffen nicht zu kritisieren. Unter Fachleuten bestand Einigkeit darüber, dass der erste Schritt zur Beendigung des Krieges in der Ukraine eine gewisse Grundverständigung zwischen den USA und Russland sein müsste.

Schon jetzt wissen wir, dass die Ukraine nicht in die Nato aufgenommen wird, nicht die annektierten Gebiete zurückbekommt und der Nato-Artikel 5, der die Mitglieder zur Verteidigung eines angegriffenen Mitgliedslandes verpflichtet, für die USA nicht verpflichtend ist. Waren die Opfer dann umsonst?

So pessimistisch bin ich nicht. Man kann umgekehrt die Frage stellen, wie groß die Chance denn sein wird, dass Putin seine maximalen Ziele erreicht, nämlich den Zustand in Europa vor Beginn der Nato-Erweiterung 1997 um Ungarn, Polen und Tschechien wiederherzustellen. Es ist gut möglich, dass er hinter einer unerreichbaren Utopie her ist.

Zur Person Wolfgang Ischinger gehört zu den herausragenden deutschen Experten für internationale Politik. Bis 2022 leitete er die Münchner Sicherheitskonferenz, zuvor war Ischinger als Diplomat und nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 als Botschafter in den USA tätig.

Eine Garantie auf Unabhängigkeit und Sicherheit vor Russland wollte auch Joe Biden nicht geben.