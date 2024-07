Landesweite Proteste in Bangladesch fordern über hundert Menschenleben. Unruhen eskalieren trotz Ausgangssperre und Einsatz des Militärs.

Die Studierendenproteste in Bangladesch haben diese Woche bereits über hundert Todesopfer gefordert. Die Angaben stammen aus Krankenhäusern und wurden von der Nachrichtenagentur AFP zusammengetragen. Seit Wochen demonstrieren die Studierenden landesweit, zuletzt sind die Proteste jedoch in schwere Unruhen umgeschlagen.

Trotz einer landesweiten Ausgangssperre und dem Einsatz des Militärs, den die Regierung am Freitagabend angekündigt hat, hören die Unruhen nicht auf. In der zentral gelegenen Stadt Narsingdi befreiten studentische Demonstranten nach Polizeiangaben Hunderte Gefängnisinsassen und setzten das Gefängnis anschließend in Brand.