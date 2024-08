Im Iran soll es nach Angaben einer Menschenrechtsorganisation an nur einem Tag 29 Hinrichtungen gegeben haben. Laut Iran Human Rights (IHRNGO) fanden die Hinrichtungen am Mittwoch in zwei Gefängnissen in Karadsch, einer Stadt westlich der Hauptstadt Teheran, statt. Den 29 Männern, unter ihnen auch zwei afghanische Staatsbürger, seien Mord, Drogenhandel und Vergewaltigung vorgeworfen worden, so IHRNGO mit Sitz in Oslo. Die iranische Justiz hat den Bericht bislang weder bestätigt noch dementiert.