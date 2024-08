Videotranskript lesen

Mit schwerem Gerät und Spürhunden suchen Rettungskräfte in den Trümmern nach Überlebenden. Russland hat in der Nacht ein Hotel im Süden der Ukraine angegriffen. Mindestens zwei Menschen sterben. Mehrere Personen werden noch unter den Trümmern vermutet.

Es ist die zweite Nacht in Folge, in der Russland die Ukraine mit Angriffen überzieht.

Bereits in der Nacht zum Montag hatte Moskau Hunderte Raketen und Drohnen abgefeuert. Das Ziel war unter anderem ein Staudamm bei Kiew. Augenzeugen filmten den Einschlag.

Die Angriffe erstreckten sich über das ganze Land, vom Osten über die Hauptstadt Kiew bis zur polnischen Grenze.

Für den ukrainischen Präsidenten Selenskyj ist klar, dass die kritische Infrastruktur zerstört werden soll. Und Russland damit auf den Einmarsch ukrainischer Truppen in Kursk reagiert.