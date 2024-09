Aktualisiert am 26.09.2024 - 13:43 Uhr

Biden sagt Ukraine fast acht Milliarden Dollar an Hilfen zu

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu Gast bei US-Präsident Joe Biden. Der sagt nun weitere Militärhilfen in Milliardenhöhe zu.

US-Präsident Joe Biden verspricht seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj anlässlich dessen US-Besuch neue Militärhilfen im Wert von mehr als acht Milliarden Dollar. Die Unterstützung der Ukraine zähle zu den obersten Prioritäten der USA, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung Bidens. "Deswegen kündige ich heute eine Aufstockung der Sicherheitshilfen und eine Reihe weiterer Maßnahmen für die Ukraine an, um ihr zu helfen, diesen Krieg zu gewinnen."