Hier schießt das russische Militär angeblich seine eigene Drohne ab.

Videos, die auf der Kurznachrichtenplattform X kursieren, sollen zeigen, wie eine Suchoi S-70-Okhotnik-Drohne vom Himmel fällt.

Das Modell befindet sich aktuell noch in der Entwicklungsphase. Insgesamt soll es nur drei Stück davon geben.

Bei einem Testflug verlor die Drohne wohl das Signal und driftete in den ukrainischen Luftraum ab.

Über Kostjantyniwka in der Region Donezk soll sie dann abgeschossen worden sein.

Das osteuropäische Medium Nexta hatte zunächst berichtet, dass der Ukraine der Abschuss eines russischen Kampfflugzeugs gelungen sei.

Bisher ist keine dieser Informationen offiziell bestätigt.