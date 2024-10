Am Dienstag verlieh die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm den Nobelpreis in Physik an den "Vater der künstlichen Intelligenz" Geoffrey Hinton. Mehrere Jahrzehnte forscht und entwickelt der 76-jährige Informatiker nun schon KI-Modelle. Seitdem er den Mega-Konzern Google im Sommer 2023 verlassen hat, ist er allerdings zu einem Kritiker der Technologie geworden.