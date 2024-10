Giftstaub-Alarm an beliebtem See

Die Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea sind an einem Tiefpunkt. Der Bürgermeister von Seoul reagiert mit einer drastischen Forderung.

Oh Se-hoon, der Bürgermeister der südkoreanischen Hauptstadt Seoul, will, dass Südkorea Atomwaffen zur Landesverteidigung entwickelt. Er zeigte sich am Freitag empört über die zunehmend feindseligen Aktionen des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un und betonte die Notwendigkeit für Südkorea, Atomwaffen zu entwickeln.

In einem Post auf Facebook schrieb Oh "Als lebenslanger Einwohner Seouls und Bürgermeister dieser Stadt empfinde ich unerträglichen Zorn über die wiederholten Drohungen gegen Seoul."

Ohs heftige Reaktion folgt auf eine Woche, in der Nordkorea die Straßen und Eisenbahnverbindungen nach Südkorea – einstige Symbole der gegenseitigen Annäherung und des Willens zur Versöhnung – sprengen ließ und Südkorea als "feindliche Nation" bezeichnete.

"Seoul wird unbeeindruckt bleiben"

Oh argumentierte, dass Nordkoreas aggressive Handlungen auf einem nuklearen Ungleichgewicht zwischen den beiden Ländern basieren. "Nordkorea verhält sich so unverschämt, weil sie Atomwaffen besitzen und wir nicht," schrieb Seouls Bürgermeister auf Facebook.

Darüber hinaus kritisierte Oh die durch nordkoreanische Ballons verursachten Sachschäden und Brände in der Hauptstadt. In den vergangenen Wochen hatte das autoritäre Regime im Norden der koreanischen Halbinsel immer wieder mit Müll beladene Ballons über die Grenze in den Süden geschickt.

Oh wandte sich auch gegen eine sogenannte "falsche Friedenstheorie" in Südkorea und griff insbesondere Lee Jae-myung von der Demokratischen Partei an. Lee hatte behauptet, "selbst ein schmutziger Frieden ist besser als ein gewonnener Krieg," was Oh dies als "scheinheilig" bezeichnete.