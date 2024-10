"Jedes Kriegsverbrechen wird bestraft"

Nach ukrainischen Angaben war Golenkow für verschiedene Kriegsverbrechen verantwortlich. Er soll den Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum in der ukrainischen Stadt Krementschuk befehligt haben, bei dem am 27. Juni 2022 mindestens 22 Menschen starben und Dutzende weitere verletzt wurden. Auch der Luftangriff auf ein Wohnhaus in Dnipro, bei dem am 14. Januar vorigen Jahres 46 Menschen getötet wurden, geht nach ukrainischen Angaben auf einen Befehl Golenkows zurück.