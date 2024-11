Die israelische Armee hat laut eigenen Angaben einen ranghohen Hisbollah-Agenten aus seinem Haus in Batrun, einer Stadt an der Küste im Norden des Libanons, entführt. Bei dem Entführten soll es sich um Imhad Amhaz handeln, der in den Waffenschmuggel zwischen der Hisbollah und Syrien verwickelt sein soll.