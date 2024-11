US-Korrespondent Bastian Brauns und Politikreporter David Schafbuch beobachten den Wahlkampf und küren jeden Morgen den Gewinner des Tages. Wer bestimmt die Nachrichten? Über welche Schlagzeilen sprechen die Menschen in den USA? Und für wen heißt es am Ende "The Winner Takes It All"?