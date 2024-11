In Russland ist der Zugang zum Internet einfacher als in Nordkorea. Das nutzen Kims Hilfstruppen dort jetzt angeblich aus. Doch es gibt Zweifel.

Nordkoreanische Soldaten nutzen die Möglichkeit des unbegrenzten Internetzugangs in der Ukraine wohl für eine besondere Freizeitbeschäftigung. Nach Informationen des "Financial Times"-Journalisten Gideon Rachman sollen die Einheiten von Kim Jong Un die neue Freiheit nutzen, um Pornos zu schauen. Dies habe ihm eine "gewöhnlich verlässliche" Quelle zugetragen.

Das Pentagon erklärte, es könne den Bericht der "Financial Times" nicht bestätigen. Wie der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Charlie Dietz, dem Portal "Politico" erklärte, könne er nichts zu den "nordkoreanischen virtuellen Freizeitaktivitäten in Russland" sagen. Der Zugang zum Internet ist in Russland ungehindert möglich. In Nordkorea haben die Menschen aber so gut wie keinen Zugang zum Netz.