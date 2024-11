Regierungskrise in Japan

Tamaki entschuldigte sich auf Pressekonferenz

"Meine Frau hatte mir gesagt: 'Du kannst das Land nicht schützen, wenn du nicht die Person schützen kannst, die dir am nächsten steht.' Ich werde mir diese Worte noch einmal ins Gedächtnis rufen, über mein Handeln nachdenken und mein Bestes tun, um im besten Interesse des Landes zu arbeiten und Politik zu machen", so der 55-Jährige weiter.

Treffen wohl schon seit 2022

"SmartFlash" hatte über mehrere Treffen zwischen Tamaki und einem 39-jährigen Model berichtet. Das Magazin veröffentlichte Bilder, die den Politiker, mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet, beim Verlassen einer Bar zeigen . Kurze Zeit später verlässt die Frau dieselbe Bar, ebenfalls in einen grauen Kapuzenpullover gekleidet.

Das Boulevardmagazin zitiert einen ungenannt bleiben wollenden Insider aus der Lokalpolitik der Präfektur Kagawa, in der auch der Wahlkreis von Tamaki liegt, wonach es schon seit 2022 zu Treffen zwischen den beiden kommen soll. So habe die Person die beiden mehrmals beim Einchecken in dieselben Hotels beobachtet.