In der Ukraine schreitet die Entwicklung autonomer Waffensysteme schnell voran, sagt ein Verteidigungsexperte. Am Ende könnte das den Sieg bringen.

"In weniger als einem Jahr werden autonome Tötungsmaschinen entwickelt worden sein", erklärt Melcher in einem Interview mit dem "Tagesspiegel". "Und der Krieg mit Russland wird zum Test für diese Technik werden."

Melcher entwickelt Verteidigungsstrategien mit verschiedenen demokratischen Staaten, führt den Betrieb beim Centre for the Study of New Generation Warfare in Washington D.C.