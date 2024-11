Biden verkündet Waffenruhe im Libanon –Beginn in Kürze

Krieg in Nahost

Aktualisiert am 27.11.2024 - 00:00 Uhr

Aktualisiert am 27.11.2024 - 00:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Zwischen der Hisbollah und Israel gibt es bald eine Waffenruhe. Das kündigt der israelische Premierminister Netanjahu an.

Die Waffenruhe zwischen Israel und der libanesischen Terrormiliz Hisbollah soll nach Angaben von US-Präsident Joe Biden in der Nacht zum Mittwoch beginnen. "Nach der heute erzielten Vereinbarung werden die Kämpfe an der libanesisch-israelischen Grenze morgen um 4 Uhr morgens Ortszeit enden", sagte der Demokrat bei einer Ansprache in Washington. Ziel sei eine "dauerhafte Einstellung der Feindseligkeiten".