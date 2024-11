Ein neuer Rekrut in der russischen Armee hat eine Überlebenserwartung von nur einem Monat. Die Verluste auf beiden Seiten sind hoch, während die Kämpfe in der Ukraine weiter eskalieren.

Laut dem estnischen Analysten Artur Rehi beträgt die Lebenserwartung eines neuen Rekruten in der russischen Armee nach Vertragsunterzeichnung nur einen Monat. Grund dafür sind laut Rehi die schlechte Vorbereitung der Rekruten auf den Kriegsdienst sowie taktisch schlecht geführte Attacken. Der Kreml setzt in der Ukraine auf schnelle Vorstöße gegen die ukrainischen Verteidigungslinien – und nimmt damit hohe Verluste in Kauf.