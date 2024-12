In Georgien ist ein führender Oppositioneller nach Angaben seiner Partei bewusstlos geschlagen und von der örtlichen Polizei festgenommen worden. Die größte Oppositionspartei des Landes teilte am Mittwoch ein Video auf dem Kurznachrichtendienst X, in dem mehrere Personen zu sehen sind, die einen reglosen Mann an Armen und Beinen halten und wegbringen.