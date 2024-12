Macron denkt nach Regierungssturz nicht an Rücktritt

Politikkrise in Frankreich

Aktualisiert am 05.12.2024 - 20:38 Uhr

Macron will im Amt bleiben. (Quelle: Ludovic Marin/AFP/dpa/dpa-bilder)

Die Mitte-Rechts-Regierung in Frankreich ist gestürzt. Das übt auch Druck auf den Präsidenten auf. Macron aber will standhaft bleiben.

Nach dem Sturz der Mitte-Rechts-Regierung in Frankreich durch die Opposition hat Staatschef Emmanuel Macron Rücktrittsforderungen von sich gewiesen. In einer Ansprache an die Französinnen und Franzosen sagte er: "Das Mandat, das Sie mir demokratisch anvertraut haben, ist ein Mandat auf fünf Jahre und ich werde es vollständig bis zu seinem Ende ausführen."