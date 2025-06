Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Präsident möchte am liebsten den Tech-Oligarchen ruinieren, der wiederum den Präsidenten am liebsten stürzen würde. Wer gewinnt? Keiner von beiden, weil sie aufeinander angewiesen sind.

Friedrich Merz darf sagen, er sei dabei gewesen, als es losging – eher verhalten noch, aber mit der Ahnung, dass bald Worte wie Drohnen fliegen würden. Unser Kanzler saß in gelassener Verbindlichkeit auf seinem Stuhl im Oval Office, als Donald Trump in seiner unnachahmlichen Art Fragen von Journalisten so beantwortete: Er sei enttäuscht von Elon, über seine Undankbarkeit, er habe doch so viel für ihn getan.

Natürlich ist Voyeurismus verständlich, wenn zwei Ausnahmemenschen entfesselt aufeinander losgehen und sich mit wüsten Drohungen belegen. Vernichtungsfantasien brechen offenbar immer durch, wenn Elon Musk und Donald Trump Feinde identifizieren. Und zu Feinden sind sie blitzschnell geworden, auch wenn sie gerade noch Zwillinge im Geiste waren im Kampf gegen Staat und Demokratie, um daraus mindestens eine Autokratie zu formen.

Trump und Musk: An Unanständigkeit nicht zu überbieten

Kulturell ist dieser Kampf der Giganten eine Katastrophe. An Schamlosigkeit, an Bösartigkeit, an Unanständigkeit sind sie nicht zu überbieten. Trump will Musk am liebsten finanziell ruinieren, während Musk den Präsidenten nur zu gern stürzen würde. Trump redet über Musks Drogenkonsum, Musk redet über Trumps Nähe zum Päderasten Jeffrey Epstein.

So kann sich Narzissmus auf menschlich niedrigster Stufe austoben. Der Grund für den Machtkampf ist fast vergessen. Musk findet Trumps Steuerreform, die Reiche entlastet und Arme benachteiligt, völlig falsch, weil sie das Horrordefizit des Staates, 36,5 Billionen Dollar, noch höher treibt.

Die Auseinandersetzung entbehrt nicht einer gewissen Ironie

In einer tieferen Schicht findet derzeit in Amerika eine klassische Auseinandersetzung statt, welche die Demokratie seit jeher begleitet. Wem fällt der Primat zu – Politik oder Wirtschaft? Auf den Höhepunkt getrieben wird dieser Machtkampf, weil es sich bei Trump um den Präsidenten einer Supermacht und bei Musk um den reichsten Mann der Welt handelt. Da Trump aber selbst seine Macht in Form von Wirtschaftsdeals ausübt und als der Präsident in die Geschichte eingehen dürfte, der beispiellose Selbstbereicherung betrieben hat, entbehrt die Auseinandersetzung nicht einer gewissen Ironie.

Das Feld, auf dem sich diese denkwürdige Auseinandersetzung entfaltet, ist der Kapitalismus. Selbstverständlich bildeten die beiden eine Zweckgemeinschaft vor der Wahl und auch danach. Was Elon Musk in Trumps Kampagne steckte, 275 Millionen Dollar angeblich, will er zurückhaben, und zwar in Form von Regierungsaufträgen für seine Weltraumfirma SpaceX und Subventionen für seinen Tesla-Konzern.

Seit 1989 kreist der Kapitalismus konkurrenzlos um sich selber

Trump zahlte zuerst einmal zurück mit Nähe, sodass Musk im Oval Office ein- und ausging, als wäre er ein zweiter Präsident. Dazu bekam er den privilegierten Auftrag zur Zerschlagung der Bürokratie.

Ähnliche Revolutionen, ökonomisch wie kulturell, unternahmen auch andere Präsidenten, zum Beispiel Ronald Reagan. Aber in den 1980er-Jahren kam er ohne egomanes Dauerfeuer aus, im eigenen Land wie auch im Verhältnis zu den Verbündeten. Der Feind stand im Osten, die Sowjetunion.

Damals stand der Dualismus von Kommunismus und Kapitalismus vor dem Ende. Beide Systeme hatten jahrzehntelang die bessere Moral, die besseren Werte für sich reklamiert. Seit 1989 gibt es aber nur noch den Kapitalismus, der jetzt konkurrenzlos um sich selber kreist. Die rohe, bedenkenlose, kompromisslose Erscheinungsform wird heute vertreten durch Trump samt seinen Anhängern an der Wall Street und den Tech-Oligarchen an der Westküste, deren Megafon Musk ist.

Amerika liebt das Duell – aber wer gewinnt?

Es versteht sich, dass Amerika das Duell liebt. Aber wer gewinnt? Die salomonische Antwort lautet: keiner von beiden.