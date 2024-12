Größter Gnadenakt an einem Tag

Der scheidende US-Präsident Joe Biden gewährt eine historische Anzahl an Strafmilderungen und Begnadigungen. Die 39 begnadigten Straftäter hätten eine "erfolgreiche Resozialisierung" bewiesen.

US-Präsident Joe Biden hat in einem historischen Schritt die Strafen von rund 1.500 Menschen abgemildert, die während der Corona-Pandemie aus Gefängnissen entlassen und unter Hausarrest gestellt wurden. Außerdem begnadigte er 39 Personen, die wegen nicht gewalttätiger Verbrechen verurteilt worden waren. Das berichtet die Nachrichtenagentur "AP".

Damit vollzieht Biden den größten Gnadenakt an einem einzigen Tag in der modernen US-Geschichte. Er erklärte dem Bericht zufolge: "Amerika wurde auf dem Versprechen von Möglichkeiten und zweiten Chancen aufgebaut. Als Präsident habe ich das Privileg, Barmherzigkeit zu zeigen und Menschen eine Rückkehr in die Gesellschaft zu ermöglichen."