Nancy Pelosi: Die 84-jährige Demokratin gilt als eine der einflussreichsten Politikern in den USA. (Archivbild) (Quelle: J. Scott Applewhite/AP/dpa/dpa-bilder)

Bei einem offiziellen Besuch in Luxemburg ist Nancy Pelosi gestürzt. Jetzt wurde die 84-Jährige in einer US-Militärklinik in Deutschland operiert.