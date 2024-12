Elon Musk hat eine hitzige Debatte über das H-1B-Visaprogramm für hochqualifizierte Arbeitskräfte ausgelöst und dabei heftige Kritik aus dem Umfeld von Donald Trump erfahren. Doch nun hat sich Trump geäußert – und sich gegen langjährige Unterstützer und auf die Seite Musks gestellt, wie die "New York Post" berichtet.

Trump erklärte der Zeitung in einem Telefoninterview, dass er ein Befürworter des H-1B-Programms sei. "Ich habe immer die Visa gemocht, ich war immer dafür", sagte er und verwies darauf, dass er dieses System selbst in seinen Unternehmen genutzt habe. Dabei hob er hervor: "Es ist ein großartiges Programm." Seine Äußerungen stehen im Kontrast zu früheren Positionen: Während seiner ersten Amtszeit hatte Trump die Visa-Vergabe deutlich eingeschränkt und den Schutz amerikanischer Arbeitskräfte in den Vordergrund gestellt.