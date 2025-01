In Thailands Hauptstadt

Die Khao San Road in Phra Nakhon (Archivbild): In diesem Viertel wurde Lim Kimya erschossen. (Quelle: IMAGO/Teera Noisakran/imago)

Erst gestern soll Lim Kimya in Thailand eingetroffen sein. Jetzt wurde der kambodschanische Oppositionspolitiker in der Nähe eines Tempels erschossen.

Ein Oppositionspolitiker und prominenter Kritiker der autokratischen Regierung in Kambodscha ist in der thailändischen Hauptstadt Bangkok auf offener Straße erschossen worden. Der Täter habe von einem Motorrad aus auf den 74-jährigen Lim Kimya gezielt und diesen tödlich getroffen, berichtete die Zeitung "Khaosod" unter Berufung auf die Polizei. Das Opfer hatte die kambodschanisch-französische Staatsbürgerschaft.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Dienstagabend (Ortszeit) in der Nähe eines Tempels im auch bei Touristen beliebten historischen Viertel Phra Nakhon. Ein Polizist habe noch vergeblich versucht, Kimya wiederzubeleben, hieß es.

Polizei geht von Auftragsmord aus

Die Polizei leitete umgehend Ermittlungen ein, die zu einem 41-jährigen Verdächtigen führten. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Berichten zufolge gehen die Behörden davon aus, dass es sich um einen Auftragsmord handelte. Das Opfer soll erst am Dienstagmittag mit seinem Bruder und seiner französischen Ehefrau von der kambodschanischen Stadt Siem Reap nahe der berühmten Tempelanlagen von Angkor nach Thailand gereist sein.

Kambodscha ist politisch schon lange faktisch ein Einparteienstaat. Massive Repressionen gegen politische Gegner sind an der Tagesordnung. Bevor Hun Manet (47) im August 2023 Ministerpräsident wurde, war sein Vater Hun Sen (72) fast 40 Jahre an der Macht - und damit einer der am längsten amtierenden Regierungschefs der Welt.