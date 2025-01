Auch der Status Trumps als führender Präsidentschaftskandidat vor der Wahl im November spielte eine Rolle. Der zuständige Richter wollte sicherstellen, dass das Verfahren ohne den Anschein politischer Einflussnahme abläuft und juristisch unangreifbar bleibt. Zudem wurde die Strafmaßverkündung so lange hinausgezögert, um beiden Seiten ausreichend Zeit zu geben, ihre Argumente vorzubringen und so die rechtliche Legitimität des Prozesses zu gewährleisten.

Welche Strafe hat Trump erhalten?

Der zuständige Richter Juan Merchan verkündete am Freitagnachmittag in Trumps Abwesenheit das Strafmaß. Theoretisch möglich waren eine Geldstrafe, eine Bewährungsstrafe oder sogar bis zu vier Jahre Haft. Trump, der als designierter Präsident in zehn Tagen in das Weiße Haus einzieht, wird dies nun als verurteilter Straftäter tun. Wie bereits zuvor vom Richter angedeutet, ist das verkündete Strafmaß eine Entlassung ohne weitere Auflagen.