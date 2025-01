Aktualisiert am 21.01.2025 - 12:26 Uhr

Aktualisiert am 21.01.2025 - 12:26 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Donald Trump unterzeichnet ein Dekret: Der neue US-Präsident entließ bereits an seinem ersten Arbeitstag mehrere Beamte.

Donald Trump hat am Montagabend mehrere hochrangige Beamte entlassen. Unter den Betroffenen sind prominente Kritiker und zuvor von Joe Biden ernannte Funktionäre.

Seit Montagabend ist Donald Trump offiziell der 47. Präsident der Vereinigten Staaten. Noch im Wahlkampf hatte der Rechtspopulist angekündigt, mehrere Tausend unliebsame Beamte schnellstmöglich aus dem Staatsdienst entfernen zu lassen. Seinen Worten ließ Trump in der Nacht auf Dienstag Taten folgen – und entließ direkt mehrere hochrangige Angestellte. "Ihr seid gefeuert", schrieb Trump in einem Post auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social, in dem er die Personalien bekannt gab.