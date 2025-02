Geplantes Atom-Aus 2025

UrsprĂŒnglich sollten alle Reaktoren bis Ende 2025 abgeschaltet werden. Bereits die VorgĂ€ngerregierung von Premier Alexander De Croo hatte die Laufzeit der Reaktoren Doel 4 und Tihange 3 bis 2035 verlĂ€ngert. Die neue Regierung will diese nun fĂŒr zehn zusĂ€tzliche Jahre laufen lassen und zwei weitere Reaktoren ebenfalls lĂ€nger als geplant am Netz lassen.

De Wever war am Montag, knapp acht Monate nach der Parlamentswahl in Belgien, vereidigt worden. Der 54-JĂ€hrige ist der erste Nationalist aus der flĂ€mischsprachigen Region Flandern in diesem Amt. An der nun von seiner Neu-FlĂ€mischen Allianz (N-VA) angefĂŒhrten FĂŒnf-Parteien-Koalition sind die liberale Partei MR und die zentristische Partei Les EngagĂ©s (Die Engagierten) sowie die flĂ€mischen Christdemokraten und die flĂ€mischen Sozialisten beteiligt.