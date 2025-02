Für Konflikt sorgte aber immer wieder das Thema Enteignungen, denn das meiste Land war in der Hand weißer Farmer. Aller Boden in Namibia gehöre dem namibischen Volk, deswegen dürfe die Regierung auch enteignen, erklärte Nujoma 2002 in einem Interview mit der "Welt". Das Land "wurde von deutschen Kolonialisten von 1884 bis 1915 überfallen, sie haben unser Land unter sich aufgeteilt, sie haben niemals den Grund und Boden erworben", sagte er. Trotz des Säbelrasselns kam die Landreform aber meist gesetzestreu und schleppend voran. Kritiker, die rasch alle Weißen enteignen wollten, hielt er im Zaum. Namibia entwickelte sich zu einer der stabilsten Demokratien Afrikas.